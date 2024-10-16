Військовий з Одещини сам здався ДБР

Військовий сидить, стиснувши руки. Фото: ілюстративне/Громадське

Оператор протитанкового відділення самовільно залишив військову частину. Згодом він вирішив повернутися. Але суд все одно призначив йому покарання.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Ленінського райсуду Миколаєва.

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Деталі справи

Уродженця села Новопетрівка на Одещині мобілізували до війська. У ЗСУ його призначили оператором протитанкового відділення роти вогневої підтримки. У червні 2023 року він без дозволу залишив частину і проводив час на власний розсуд. Але у січні цього року, усвідомивши помилку, добровільно прийшов у миколаївський офіс ДБР і повідомив про вчинений ним злочин.

Пояснювати причини своїх вчинків у суді чоловік відмовився. Його присудили до п'яти років і двох місяців ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві обрали запобіжний захід військовому Сергію Гнезділову. Він публічно заявив, що йде у СЗЧ, аби привернути увагу до відсутності чітких термінів служби.

Також у Миколаєві судили військового, який пішов у СЗЧ, але попався на шахрайстві.