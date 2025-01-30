Военный из Одессы подплыл авто за деньги.

Машина горит на стоянке. Фото: иллюстративное/sportishka

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Военный из Одессы на заказ поджег автомобиль в Черноморске. Мужчина признал свою вину, однако суд решил наказать его по всей строгости закона.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Мужчина за деньги согласился поджечь автомобиль марки TOYOTA модели AURIS. Злоумышленник нашел нужную ему машину на территории парковочной площадки возле дома потерпевшего. После чего военный поджег заранее подготовленную пластиковую канистру с бензином, размешанного с двумя бутылками разжигателя, и бросил ее на лобовое стекло транспортного средства.

Какое наказание получил

Военному предъявили обвинение по ч. 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание три года лишения свободы, но суд заменил его на арест сроком на 6 месяцев с содержанием на гауптвахте. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшему компенсацию в размере 435 785 гривен за поврежденное имущество и 29 624 гривны государству за судебные издержки.

Напомним, недавно мы писали о приговоре военному, который занимался браконьерством. А также о мужчине, который за деньги продавал инвалидность.