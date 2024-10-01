В Одессе полицейские задержали военного, который странно вел себя

Здание Приморского районного суда. Фото: Приморский суд

Патрулируя вечером улицу Зоопарковую, полицейские увидели военнослужащего, который при их приближении начал нервничать и странно вести себя. Как оказалось, у него была на то причина.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Приморского районного суда Одессы.

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Что произошло

Согласно материалам дела, мужчина служил снайпером в аэромобильном батальоне. В тот же день он приобрел для собственного потребления пакет с амфетамином. Общая масса наркотика составляла 0,33 г, то есть больше небольшого размера, предусмотренного приказом Министерства здравоохранения. Военный как раз пытался употребить вещество, когда увидел полицейских. Правоохранители задержали его и вызвали следственно-оперативную группу.

Что решил суд

Судья признал военного виновным в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта. Теперь мужчина должен уплатить 17 тыс. грн штрафа. Также ему придется возместить 4,5 тыс. грн расходов на оплату работы эксперта.

Напомним, житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту.

Также в Виннице мобилизовали мужчину, который имел бронирование. Он обжаловал такое решение в суде.