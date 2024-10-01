В Одесі поліцейські затримали військового, який дивно поводився

Будівля Приморського районного суду. Фото: Приморський суд

Патрулюючи ввечері вулицю Зоопаркову, поліцейські побачили військовослужбовця, який при їхньому наближенні почав нервувати і дивно поводитися. Як виявилося, в нього була на те причина.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського районного суду Одеси.

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Що сталося

Згідно з матеріалами справи, чоловік служив снайпером в аеромобільному батальйоні. Того ж дня він придбав для власного споживання пакет з амфетаміном. Загальна маса наркотику складала 0,33 г, тобто більше, ніж невеликий розмір, передбачений наказом Міністерства охорони здоров'я. Військовий саме намагався вжити речовину, коли побачив поліцейських. Правоохоронці затримали його й викликали слідчо-оперативну групу.

Що вирішив суд

Суддя визнав військового винним у придбанні та зберіганні наркотиків без мети збуту. Тепер чоловік має сплатити 17 тис. грн штрафу. Також йому доведеться відшкодувати 4,5 тис. грн витрат на оплату роботи експерта.

Нагадаємо, мешканець Одещини пішов служити за підробленим паспортом.

Також у Вінниці мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Він оскаржив таке рішення у суді.