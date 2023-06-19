Военнослужащий требовал у жены погибшего бойца 150 тысяч гривен

Задержание военнослужащего. Фото: ДБР

По материалам ДБР будут судить чиновника воинской части. Он требовал у жены погибшего бойца 150 тысяч гривен за оформление выплат.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Читайте также:

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира воинской части, который хотел нажиться на выплате родным погибшего бойца. Обвинительный акт направлен в суд.

Что известно о вымогательстве взятки

Установлено, что в марте 2022 года заместитель командира воинской части сообщил супруге погибшего бойца, что она и его дети могут получить денежную помощь от государства на сумму 15 млн грн. Он пообещал помочь с оформлением и ускорить выплату, если ему дадут процент от нее — 150 тысяч гривен.

Задержание военнослужащего

Военнослужащий был задержан при получении оговоренной суммы.

Он обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Наказание за совершенное преступление

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 5 лет лишения свободы.

"Государственное бюро расследований отмечает, что подобные действия недопустимы с юридической и моральной точек зрения. Каждая попытка чиновников или должностных лиц-военнослужащих нажиться на горе семей погибших будет жестко и оперативно прекращаться", — говорится в сообщении.

Напомним, одесский таможенник придумывал препятствия для граждан при выезде за границу и требовал от них деньги. Злоумышленника разоблачили при получении 600 долларов США от мужчины, который перевозил автомобили через пункт пропуска "Старокозачье — Тудора".