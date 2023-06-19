Військовослужбовець вимагав у дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень
За матеріалами ДБР судитимуть посадовця військової частини. Він вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника командира військової частини, який хотів нажитися на виплаті рідним загиблого бійця. Обвинувальний акт направлено до суду.
Що відомо про вимагання хабаря
Встановлено, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому наддадуть відсоток від неї — 150 тисяч гривень.
Затримання військовослужбовця
Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми.
Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Покарання за вчинений злочин
Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.
"Державне бюро розслідувань наголошує, що подібні дії є неприпустимими з юридичної та моральної точок зору. Кожна спроба чиновників чи посадовців-військовослужбовців нажитися на горі сімей загиблих буде жорстко та оперативно припинятися",— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, одеський митник вигадував перешкоди для громадян при виїзді за кордон і вимагав від них гроші. Зловмисника викрили під час отримання 600 доларів США від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора".