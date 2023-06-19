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Військовослужбовець вимагав у дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень

19 червня 2023 17:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Військовослужбовець вимагав у дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень
Затримання військовослужбовця. Фото: ДБР
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За матеріалами ДБР судитимуть посадовця військової частини. Він вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника командира військової частини, який хотів нажитися на виплаті рідним загиблого бійця. Обвинувальний акт направлено до суду.

Що відомо про вимагання хабаря

Встановлено, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому наддадуть відсоток від неї — 150 тисяч гривень.

Затримання військовослужбовця

Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми.

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Покарання за вчинений злочин

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

"Державне бюро розслідувань наголошує, що подібні дії є неприпустимими з юридичної та моральної точок зору. Кожна спроба чиновників чи посадовців-військовослужбовців нажитися на горі сімей загиблих буде жорстко та оперативно припинятися",— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одеський митник вигадував перешкоди для громадян при виїзді за кордон і вимагав від них гроші. Зловмисника викрили під час отримання 600 доларів США від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора".

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