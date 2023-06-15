"Заробляв" на солдатах: в Одесі військовий постане перед судом

Затримання військового. Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування справи командира підрозділу на Одещині. Його звинувачують у вимаганні грошей від підлеглих військовослужбовців.

Про це повідомляє ДБР.

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Обвинувальний акт вже направлено до суду. Встановлено, що командир підрозділу вимагав від своїх підлеглих частину щомісячних доплат, які були передбачені під час воєнного стану. Відмова солдатів призводила до загрози проблем з проходженням служби та навіть до фізичної розправи.

"Заробив" 600 тисяч гривень

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих. Загалом військовослужбовцю вдалось "заробити" понад 600 тисяч гривень.

Вилучені кошти у військового. Фото: ДБР

Яке покарання чекає на військового

Командир підрозділу став обвинуваченим у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу та застосуванні насильства до підлеглого. За вказаними статтями Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, ДБР повідомило про затримання правоохоронця, який створив схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон України. За інформацією ДБР, чоловік організував "команду" зі своїх колег і працівників інших державних установ для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.

Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру інспектору Одеської митниці. Через незаконні дії посадовця бюджет держави недоотримав мільйони гривень від розмитнення товарів.