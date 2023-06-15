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"Зарабатывал" на солдатах: в Одессе военный предстанет перед судом

15 июня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зарабатывал" на солдатах: в Одессе военный предстанет перед судом
Задержание военного. Фото: ГБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование дела командира подразделения в Одесской области. Он обвиняется в требовании денег от подчиненных военнослужащих.

Об этом сообщает ГБР.

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Обвинительный акт уже направлен в суд. Установлено, что командир подразделения требовал от своих подчиненных часть ежемесячных доплат, предусмотренных во время военного положения. Отказ солдат приводил к угрозе проблем с прохождением службы и даже к физической расправе.

"Заработал" 600 тысяч гривен

В настоящее время работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных. В общей сложности военнослужащему удалось "заработать" более 600 тысяч гривен.

Изъяты средства у военного. Фото: ДБР
Изъяты средства у военного. Фото: ГБР

Какое наказание ждет военного

Командир подразделения стал обвиняемым в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа и применении насилия к подчиненному. По указанным статьям Уголовного кодекса Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, ГБР сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

Также сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение инспектору Одесской таможни. Из-за незаконных действий чиновника бюджет государства недополучил миллионы гривен от растаможки товаров.

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