"Зарабатывал" на солдатах: в Одессе военный предстанет перед судом
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование дела командира подразделения в Одесской области. Он обвиняется в требовании денег от подчиненных военнослужащих.
Об этом сообщает ГБР.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Установлено, что командир подразделения требовал от своих подчиненных часть ежемесячных доплат, предусмотренных во время военного положения. Отказ солдат приводил к угрозе проблем с прохождением службы и даже к физической расправе.
"Заработал" 600 тысяч гривен
В настоящее время работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных. В общей сложности военнослужащему удалось "заработать" более 600 тысяч гривен.
Какое наказание ждет военного
Командир подразделения стал обвиняемым в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа и применении насилия к подчиненному. По указанным статьям Уголовного кодекса Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, ГБР сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.
Также сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение инспектору Одесской таможни. Из-за незаконных действий чиновника бюджет государства недополучил миллионы гривен от растаможки товаров.