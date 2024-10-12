Суд в Одесской области вынес приговор военнослужащему за незаконное хранение боеприпасов

Коминтерновский суд Одесской области. Фото: google.maps

Коминтерновский районный суд Одесской области рассмотрел дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов. Мужчина признал вину, но объяснил, что не собирался использовать их.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Хранил в рюкзаке боеприпасы

Известно, что обвиняемый солдат на должности старшего повара хозяйственного отделения взвода материального обеспечения 1 механизированного батальона хранил в своем рюкзаке боеприпасы. В ходе обыска полиция обнаружила у него гранату Ф-1, запал к ней, а также 15 патронов калибра 5,45 мм. В суде мужчина объяснил, что забыл сдать эти боеприпасы по возвращении из отпуска.

Обвиняемый признал свою вину, объясняя, что не собирался использовать оружие, а просто забыл о нем. Однако его действия все равно нарушили законодательство Украины, запрещающее хранение боеприпасов без разрешения.

Какое наказание

Суд постановил признать военнослужащего виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263 УК Украины и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 263 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

по ч.2 ст. 263 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Напомним, житель Одесской области сознательно отказался идти в армию. Свой поступок он объясняет нежеланием воевать. Также мы писали, что волонтер получил "боевую" повестку, но не явился на пункт сбора.