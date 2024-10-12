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Військовослужбовець з Одещини зберігав боєприпаси — що вирішив суд

12 жовтня 2024 22:30
Микола Кондратюк - Редактор
Суд в Одеській області виніс вирок військовослужбовцю за незаконне зберігання боєприпасів
Комінтернівський районний суд Одеської області. Фото: google.maps
Микола Кондратюк - Редактор

Комінтернівський районний суд Одеської області розглянув справу щодо військовослужбовця, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловік визнав провину, але пояснив, що не мав наміру їх використовувати.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування

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Зберігав у рюкзаку боєприпаси

Відомо, що обвинувачений, солдат на посаді старшого кухаря господарчого відділення взводу матеріального забезпечення 1 механізованого батальйону, зберігав у своєму рюкзаку боєприпаси. Під час обшуку поліція виявила у нього гранату Ф-1, запал до неї, а також 15 патронів калібру 5,45 мм. У суді чоловік пояснив, що забув здати ці боєприпаси після повернення з відпустки.

Обвинувачений визнав свою вину, пояснюючи, що не мав наміру використовувати зброю, а просто забув про неї. Проте, його дії все одно порушили законодавство України, що забороняє зберігання боєприпасів без дозволу.

Яке покарання

Суд постановив визнати військовослужбовця винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263 КК України та призначити йому покарання:

  • за ч. 1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;
  • за ч.2 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

Нагадаємо, мешканець Одещини свідомо відмовився йти до війська. Свій вчинок він поясним небажанням воювати. Також ми писали, що волонтер отримав "бойову" повістку, але не з'явився на пункт збору.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси військовослужбовці судові рішення

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