Суд в Одеській області виніс вирок військовослужбовцю за незаконне зберігання боєприпасів

Комінтернівський районний суд Одеської області. Фото: google.maps

Комінтернівський районний суд Одеської області розглянув справу щодо військовослужбовця, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловік визнав провину, але пояснив, що не мав наміру їх використовувати.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Зберігав у рюкзаку боєприпаси

Відомо, що обвинувачений, солдат на посаді старшого кухаря господарчого відділення взводу матеріального забезпечення 1 механізованого батальйону, зберігав у своєму рюкзаку боєприпаси. Під час обшуку поліція виявила у нього гранату Ф-1, запал до неї, а також 15 патронів калібру 5,45 мм. У суді чоловік пояснив, що забув здати ці боєприпаси після повернення з відпустки.

Обвинувачений визнав свою вину, пояснюючи, що не мав наміру використовувати зброю, а просто забув про неї. Проте, його дії все одно порушили законодавство України, що забороняє зберігання боєприпасів без дозволу.

Яке покарання

Суд постановив визнати військовослужбовця винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;

за ч.2 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

Нагадаємо, мешканець Одещини свідомо відмовився йти до війська. Свій вчинок він поясним небажанням воювати. Також ми писали, що волонтер отримав "бойову" повістку, але не з'явився на пункт збору.