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Выходные со светом или без — какие графики ждут одесситов

24 января 2025 20:56
Рвачова Анастасия - редактор
Отключение света в Одессе 25 января: чего ждать
Люди ждут транспорт на остановке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Завтра, 25 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. Об этом энергетики предупредят заранее и опубликуют графики почасовых отключений электроснабжения.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня значительная часть одесситов на длительное время осталась без тепла.

Также мы писали, что в Украине изменили  правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг.

Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК отключения света свет графики отключений света

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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