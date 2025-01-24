Отключение света в Одессе 25 января: чего ждать

Люди ждут транспорт на остановке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Завтра, 25 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. Об этом энергетики предупредят заранее и опубликуют графики почасовых отключений электроснабжения.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня значительная часть одесситов на длительное время осталась без тепла.

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