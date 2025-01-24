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Вихідні зі світлом чи без — які графіки чекають на одеситів

24 січня 2025 20:56
Рвачова Анастасія - редактор
Відключення світла в Одесі 25 січня: чого чекати
Люди чекають транспорт на зупинці. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

 

Завтра, 25 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. Про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень електропостачання.

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Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні значна частина одеситів на тривалий час залишилася без тепла

Також ми писали, що в Україні змінили  правила надання пільг на оплату комунальних послуг. 

Одеса електроенергія Одеська область електропостачання Укренерго Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла

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