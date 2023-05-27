Использование маломерных судов в Одесской области: новые правила

Маломерное судно на водоеме. Фото: google

В ходе военного положения в акватории Черного моря введены некоторые ограничения по использованию плавсредств всех категорий и форм собственности, включая суда флота рыбной промышленности. Впрочем, на маломерных судах жители области могут выходить в некоторые внутренние водоемы.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

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Также запрещен выпуск, выход и плавание судов во внутренних водоемах Одесской области, таких как Малый Аджалицкий лиман, южная часть Днестровского лимана (Шабо — Затока — Каролино-Бугаз — Роксоланы — Овидиополь), Будацкий лиман и озера Сасык, Шаганы, Алиб.

Однако исключением являются некоторые внутренние водоемы Одесской области, в частности лиманы: Сухой, Хаджибейский, Куяльницкий, Большой Аджалицкий и Тилигульский. Для этих водоемов допускается выход и нахождение маломерных судов только в светлое время суток при определенных условиях.

В частности, необходимо подавать списки маломерных плавсредств и их экипажей на утверждение в соответствующее подразделение ГНСУ до 17:00. Этот порядок касается участка водоема, на котором планируется осуществление промышленной деятельности.

Следует отметить, что выпуск и выход маломерных судов и других плавсредств, включая суда флота рыбной промышленности, в контролируемых приграничных районах возможен только из пристаней, причалов, баз для стоянки и объектов базирования, которые допущены к эксплуатации в соответствии с установленным порядком, изложенным в постановлении Кабинета министров Украины.

Отметим, рекреационно-туристическая деятельность Беляевской, Маякивской и Яськивской громад требует активизации маломерных плавсредств по рекам Днестр и Турунчук. Поэтому решено разработать проекты таких маршрутов с учетом норм безопасности.