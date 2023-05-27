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Використання маломірних суден на Одещині: нові правила

27 травня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Використання маломірних суден на Одещині: нові правила
Маломірне судно на водоймі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час дії воєнного стану в акваторії Чорного моря введено деякі обмеження щодо використання плавзасобів усіх категорій та форм власності, включаючи судна флоту рибної промисловості. Втім на маломірних суднах мешканці області можуть виходити в деякі внутрішні водойми. 

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

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Також заборонено випуск, вихід та плавання суден у внутрішніх водоймах Одеської області, таких як Малий Аджалицький лиман, південна частина Дністровського лиману (Шабо — Затока — Кароліно-Бугаз — Роксолани — Овідіополь), Будацький лиман та озера Сасик, Шагани, Алібей та Бурнас.

Однак, винятком є деякі внутрішні водойми Одеської області, зокрема лимани: Сухий, Хаджибейський, Куяльницький, Великий Аджалицький та Тилігульський. Для цих водойм допускається вихід та перебування маломірних суден лише протягом світлого часу доби за певних умов.

Зокрема, необхідно подавати списки маломірних плавзасобів та їх екіпажів на затвердження до відповідного підрозділу ДПСУ до 17:00 години. Цей порядок стосується ділянки водойми, на якій планується здійснення промислової діяльності.

Варто зазначити, що випуск та вихід маломірних суден та інших плавзасобів, включаючи судна флоту рибної промисловості, у контрольованих прикордонних районах можливий лише з пристаней, причалів, баз для стоянки та об'єктів базування, які допущені до експлуатації згідно з встановленим порядком, викладеним у постанові Кабінету Міністрів України.

Зазначимо, рекреаційно-туристична діяльність Біляївської, Маяківської та Яськівської громад потребує активізації маломірних плавзасобів по річках Дністер і Турунчук. Тож вирішено розробити проєкти таких маршрутів з урахуванням безпекових норм.

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