Как получить разрешение на промышленный лов рыбы

Выловленная рыба.

Уже 23 декабря в Украине объявят первые аукционы на промышленный лов рыбы в 2025 году. Участие в них примут только те предприятия, которые подали соответствующую электронную декларацию.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Условия аукционов

Приобщиться к торгам могут предприятия, которые планируют заниматься промысловым отловом рыбы и задекларировали право на это. Чтобы принять участие в аукционе, участник должен выбрать аккредитованную в системе Прозорро.Продажі площадку и подать свое предложение. После завершения торгов победитель должен за 20 рабочих дней заключить договор и оплатить цену прав на использование водных ресурсов. Более подробную информацию о лотах обещают опубликовать в ближайшее время. Всего на следующий год сформировано 260 предложений.

Отметим, что аукционы на промышленный лов рыбы производятся уже третий год подряд. В прошлом году по результатам 308 торгов государство получило 50,9 млн. грн.

Напомним, в Харьковской области суд наказал мужчину, который наловил рыбы на полмиллиона. Также мы писали, какой штраф предусмотрен за отлов раков в период запрета.