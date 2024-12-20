Як отримати дозвіл на промисловий вилов риби

Виловлена риба. Фото: freepik

Вже 23 грудня в Україні оголосять перші аукціони на промисловий вилов риби у 2025 році. Участь у них братимуть лише ті підприємства, які подали відповідну електронну декларацію.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Читайте також:

Умови аукціонів

Долучитися до торгів можуть підприємства, які планують займатися промисловим виловом риби та задекларували право на це. Щоби взяти участь в аукціоні, учасник має обрати акредитований у системі Прозорро.Продажі майданчик і подати свою пропозицію. Після завершення торгів переможець повинен протягом 20 робочих днів укласти договір та сплатити ціну прав на використання водних ресурсів. Більш детальну інформацію про лоти обіцяють опублікувати найближчим часом. Загалом на наступний рік сформовано 260 пропозицій.

Зазначимо, що аукціони на промисловий вилов риби проводяться вже третій рік поспіль. Минулого року за результатами 308 торгів держава отримала 50,9 млн грн.

Нагадаємо, на Харківщині суд покарав чоловіка, який наловив риби на пів мільйона. Також ми писали, який штраф передбачено за вилов раків у період заборони.