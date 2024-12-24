У подразделения ПВО в Одесской области изъяли боеприпасы, версия ГБР

Бойцы ПВО. Фото: иллюстративное/НГУ

Удаление взрывчатки у подразделения противовоздушной обороны в Одесской области не повлияет на его боевую способность. Военный, уверяющий в противоположном, пытается любым способом защитить себя.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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По словам советницы, на одном из блокпостов Одесчины в автомобиле Toyota Tundra обнаружили активную броню с тротилом. Татьяна Сапьян убеждает, что ее удаление не подрывает защиту воздушного пространства региона.

"Это пластины и комплекты динамической защиты. Они никоим образом не влияют на обороноспособность", — отметила она.

Версия ДБР

Татьяна Сапьян также ответила на слова фигуранта расследования подполковника Андрея Смирнова. Военный заявлял, что имел все необходимые документы для перевозки боеприпасов. Советник ГБР утверждает, что это не так.

"Те документы, которые были обнародованы в СМИ, о которых сейчас упоминает военнослужащий, — на момент проверки его и его автомобиля, у него их не было. Природу происхождения этих документов будет выяснять досудебное расследование", — говорит она.

По словам Татьяны Сапьян, военный не сотрудничает со следствием и пытается выгородить себя.

Напомним, Андрей Смирнов заявил, что ГБР конфисковало у его подразделения боеприпасы. Поэтому бойцы вроде бы не могут сбивать вражеские дроны-разведчики.

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