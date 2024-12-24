У підрозділу ППО на Одещині вилучили боєприпаси, версія ДБР

Бійці ППО. Фото: ілюстративне/НГУ

Вилучення вибухівки у підрозділу протиповітряної оборони в Одеській області не вплине на його бойову спроможність. Військовий, який запевняє у протилежному, намагається у будь-який спосіб захистити себе.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

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Що вилучили

За словами радниці, на одному з блокпостів Одещини у автомобілі Toyota Tundra виявили активну броню з тротилом. Тетяна Сап'ян переконує, що її вилучення не підриває захисту повітряного простору регіону.

"Це пластини і комплекти динамічного захисту. Вони жодним чином не впливають на обороноздатність", — зазначила вона.

Версія ДБР

Тетяна Сап'ян також відповіла на закиди фігуранта розслідування підполковника Андрія Смірнова. Військовий заявляв, що мав всі необхідні документи для перевезення боєприпасів. Радниця ДБР стверджує, що це не так.

"Ті документи, які були оприлюднені у засобах масової інформації, про які зараз згадує військовослужбовець, — на момент перевірки його і його автомобіля, у нього їх не було. Природу походження цих документів буде з'ясовувати досудове розслідування", — говорить вона.

За словами Тетяни Сап'ян, військовий не співпрацює зі слідством і намагається вигородити себе.

Нагадаємо, Андрій Смірнов заявив, що ДБР конфіскувало у його підрозділу боєприпаси. Через це бійці начебто не можуть збивати ворожі дрони-розвідники.

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