Требовал взятку почти в полмиллиона долларов — дело депутата Одесского райсовета
Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела депутата Одесской области. Речь идет об Анатолии Хмельковском, который подозревается в подстрекательстве бизнесмена к взяточничеству.
Об этом Новини.LIVE узнали из решения ВАКС.
В настоящее время срок рассмотрения дела продлили до 9 июня 2024 года. Суд отказался арестовать Хмельковского и отпустил его под ночной домашний арест до 13 июня включительно.
"Ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве до шести месяцев — удовлетворить частично. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве до четырех месяцев, то есть до 9 июня 2024 года включительно", — говорится в решении.
В связи с избранной мерой пресечения подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому требованию;
- не отлучаться за пределы Одесской области без разрешения;
- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве и сдать на хранение загранпаспорта.
Дело Хмельницкого
Депутат райсовета Одесчины склонил местного предпринимателя к предоставлению 450 тысяч долларов депутатам и председателю поселкового совета Одесского района. Целью взятки было получение земли в аренду с правом приватизации под застройку. Хмельковского разоблачили сразу после получения первой части оговоренных средств, а именно 10 000 долларов.
Напомним, что в Одессе правоохранители задержали еще одного депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Председатель постоянной комиссии по вопросам земельных отношений обещал помочь с выделением земельного участка с возможностью дальнейшей застройки и приватизации. Для этого ему предстояло "повлиять" на других депутатов, а стоимость его услуг составляла 20 тысяч долларов.
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