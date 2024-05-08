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Требовал взятку почти в полмиллиона долларов — дело депутата Одесского райсовета

8 мая 2024 16:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Требовал взятку почти в полмиллиона долларов — дело депутата Одесского райсовета
Анатолий Хмельковский, депутат райсовета в Одесской области. Фото: zmi.ck.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела депутата Одесской области. Речь идет об Анатолии Хмельковском, который подозревается в подстрекательстве бизнесмена к взяточничеству.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения ВАКС.

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В настоящее время срок рассмотрения дела продлили до 9 июня 2024 года. Суд отказался арестовать Хмельковского и отпустил его под ночной домашний арест до 13 июня включительно.

"Ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве до шести месяцев — удовлетворить частично. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве до четырех месяцев, то есть до 9 июня 2024 года включительно", — говорится в решении.

В связи с избранной мерой пресечения подозреваемый обязан:

  • прибывать по каждому требованию;
  • не отлучаться за пределы Одесской области без разрешения;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве и сдать на хранение загранпаспорта.

Дело Хмельницкого

Депутат райсовета Одесчины склонил местного предпринимателя к предоставлению 450 тысяч долларов депутатам и председателю поселкового совета Одесского района. Целью взятки было получение земли в аренду с правом приватизации под застройку. Хмельковского разоблачили сразу после получения первой части оговоренных средств, а именно 10 000 долларов.

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали еще одного депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Председатель постоянной комиссии по вопросам земельных отношений обещал помочь с выделением земельного участка с возможностью дальнейшей застройки и приватизации. Для этого ему предстояло "повлиять" на других депутатов, а стоимость его услуг составляла 20 тысяч долларов.

Одесса
НАБУ
взятка
Одесская область
местные депутаты
ВАКС
Криминал
Новости Одессы
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