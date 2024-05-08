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Вимагав хабар майже у пів мільйона доларів — справа депутата Одеської райради

8 травня 2024 16:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вимагав хабар майже у пів мільйона доларів — справа депутата Одеської райради
Анатолій Хмільківський, депутат райради на Одещині. Фото: zmi.ck.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вищий антикорупційний суд продовжив строк розслідування справи депутата Одеської області. Йдеться про Анатолія Хмільківського, якого  підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабарництва.

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення ВАКС.

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Наразі срок розгляду справи подовжили до 9 червня 2024 року. Також суд відмовився заарештувати Хмільківського і відпустив його під нічний домашній арешт до 13 червня включно.

"Клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців — задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 9 червня 2024 року включно", — йдеться в рішенні.

У зв'язку з обраним запобіжним заходом підозрюваний зобов'язаний: 

  • прибувати за кожною вимогою; 
  • не відлучатися за межі Одеської області без дозволу; 
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; 
  • утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання закордонні паспорти. 

Справа Хмільківського

Депутат райради Одещини схилив місцевого підприємця до надання 450 тисяч доларів депутатам і голові селищної ради Одеського району. Метою хабаря було отримання землі в оренду з правом приватизації під забудову. Хмільківського викрили одразу після одержання  першої частини обумовлених коштів, а саме 10 000 доларів. 

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали ще одного депутата районної ради, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Голова постійної комісії  питань земельних відносин обіцяв допомогти з виділенням земельної ділянки з можливістю подальшої забудови та приватизації. Для цього він мав "повпливати" на інших депутатів, а вартість його послуг становила 20 тисяч доларів.

Одеса
НАБУ
хабар
Одеська область
місцеві депутати
ВАКС
Кримінал
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арешт

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