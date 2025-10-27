Видео
Дата публикации 27 октября 2025 20:46
обновлено: 17:59
Ремонт электроинфраструктуры в Одесской области: восстановление электроснабжения и возможные графики подачи электричества на 28 октября
Люди гуляют ночью в Городском саду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области круглосуточно ведутся ремонтные работы электроинфраструктуры, поврежденной во время последних обстрелов. Специалисты прилагают все усилия для восстановления стабильного электроснабжения в городе и прилегающих районах. На 28 октября официальных плановых отключений электричества в Одессе не предусмотрено, однако возможно внедрение графиков чередования подачи электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Экстренные отключения света в Одесской области

В связи с осложнениями в энергетической системе региона возможны неожиданные аварийные отключения электроэнергии. В такие моменты обычные графики, размещенные на официальных ресурсах, могут не соответствовать реальной ситуации, поэтому жителям рекомендуют экономно и внимательно использовать электроснабжение. Энергетические службы работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, а информация о завершении аварийных отключений будет своевременно предоставлена. В то же время регламентированные стабилизационные отключения проводятся по утвержденному графику, который можно посмотреть на официальных сайтах и в специализированных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, как Украина укрепила энергосистему перед зимой. Также мы писали, что в Минэнерго рассказали, как защищают электроэнергию в Украине..

