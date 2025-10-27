Відео
Вимкнення світла в Одесі — як діятимуть графіки завтра

Вимкнення світла в Одесі — як діятимуть графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:46
Оновлено: 17:59
Ремонт електроінфраструктури в Одеській області: відновлення електропостачання та можливі графіки подачі електрики на 28 жовтня
Люди гуляють вночі у Міському саду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області цілодобово здійснюють ремонтні роботи електроінфраструктури, пошкодженої під час останніх обстрілів. Фахівці докладають усіх зусиль для відновлення стабільного електропостачання в місті та прилеглих районах. На 28 жовтня офіційних планових відключень електрики в Одесі не передбачено, проте можливе впровадження графіків чергування подачі електроенергії.  

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.



Екстрені відключення світла в Одеській області

У зв’язку з ускладненнями в енергетичній системі регіону можливі несподівані аварійні відключення електроенергії. У такі моменти звичайні графіки, розміщені на офіційних ресурсах, можуть не відповідати реальній ситуації, тому жителям рекомендують економно та уважно використовувати електропостачання. Енергетичні служби працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, а інформація про завершення аварійних вимкнень буде своєчасно надана. Водночас регламентовані стабілізаційні відключення проводяться за затвердженим графіком, який можна переглянути на офіційних сайтах та у спеціалізованих чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Україна зміцнила енергосистему перед зимою. Також ми писали, що в Міненерго розповіли про те, як захищають електроенергію в Україні.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
