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Возникла внештатная ситуация на железнодорожном маршруте Одесса — Днепр: подробности

4 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возникла внештатная ситуация на железнодорожном маршруте Одесса — Днепр: подробности
Поезд Укрзализныци. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поезд Одесса — Днепр существенно задерживается из-за внештатной ситуации. Впрочем, железнодорожники нашли способ возобновить движение и пытаются сократить опоздание.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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"Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия", — говорится в сообщении.

Несмотря на внештатную ситуацию, возникшую по маршруту Одесса — Днепр, важно отметить, что остальные 94 поезда Укрзализныци продолжают свое движение по графику.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот
Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Отметим, по данным СМИ произошла авария, поезд сошел с рельсов. Впрочем, ни железнодорожники, ни правоохранители пока не подтверждали эту информацию.

Напомним, Укрзализныця запустила новый поезд в Польшу сообщением Киев — Хелм. Первый рейс совершили уже вчера, 3 сентября.

Кроме того, Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис. Речь идет о заказе специальных вагонов для лиц с инвалидностью.

Отметим, Укрзализныця хочет запустить беспроводной доступ в Интернет (WiFi) в поездах Интерсити. Организации это обойдется в 79 миллионов гривен.

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