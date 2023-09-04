Возникла внештатная ситуация на железнодорожном маршруте Одесса — Днепр: подробности
Поезд Одесса — Днепр существенно задерживается из-за внештатной ситуации. Впрочем, железнодорожники нашли способ возобновить движение и пытаются сократить опоздание.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Задержка рейса Одесса — Днепр
"Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия", — говорится в сообщении.
Несмотря на внештатную ситуацию, возникшую по маршруту Одесса — Днепр, важно отметить, что остальные 94 поезда Укрзализныци продолжают свое движение по графику.
Отметим, по данным СМИ произошла авария, поезд сошел с рельсов. Впрочем, ни железнодорожники, ни правоохранители пока не подтверждали эту информацию.
Напомним, Укрзализныця запустила новый поезд в Польшу сообщением Киев — Хелм. Первый рейс совершили уже вчера, 3 сентября.
Кроме того, Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис. Речь идет о заказе специальных вагонов для лиц с инвалидностью.
Отметим, Укрзализныця хочет запустить беспроводной доступ в Интернет (WiFi) в поездах Интерсити. Организации это обойдется в 79 миллионов гривен.