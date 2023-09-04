Виникла позаштатна ситуація на залізничному маршруті Одеса — Дніпро: подробиці

Потяг Укрзалізниці. Фото: google

Потяг Одеса — Дніпро суттєво затримується через позаштатну ситуацію. Втім залізничники знайшли спосіб поновити рух й наразі намагаються скоротити запізнення.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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"Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі", — йдеться в повідомленні.

Попри позаштатну ситуацію, що виникла по маршруту Одеса — Дніпро, важливо зазначити, що інші 94 поїзди Укрзалізниці продовжують свій рух за графіком.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Зазначимо, за даними ЗМІ сталася аварія, поїзд зійшов з колії. Втім ні залізничники, ні правоохоронці поки що не підтверджували цю інформацію.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили вже вчора, 3 вересня.

Крім того, Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

Зазначимо, Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень.