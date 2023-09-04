Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Виникла позаштатна ситуація на залізничному маршруті Одеса — Дніпро: подробиці arrow

Виникла позаштатна ситуація на залізничному маршруті Одеса — Дніпро: подробиці

4 вересня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Виникла позаштатна ситуація на залізничному маршруті Одеса — Дніпро: подробиці
Потяг Укрзалізниці. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Потяг Одеса — Дніпро суттєво затримується через позаштатну ситуацію. Втім залізничники знайшли спосіб поновити рух й наразі намагаються скоротити запізнення. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

Читайте також:

Затримка рейсу Одеса — Дніпро

"Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі", — йдеться в повідомленні. 

Попри позаштатну ситуацію, що виникла по маршруту Одеса — Дніпро, важливо зазначити, що інші 94 поїзди Укрзалізниці продовжують свій рух за графіком.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Зазначимо, за даними ЗМІ сталася аварія, поїзд зійшов з колії. Втім ні залізничники, ні правоохоронці поки що не підтверджували цю інформацію. 

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили вже вчора, 3 вересня.

Крім того, Укрзалізниця запускає новий онлайн-сервіс. Йдеться про замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

Зазначимо, Укрзалізниця хоче запустити бездротовий доступ до мережі Інтернет (WiFi) у поїздах Інтерсіті. Організації це коштуватиме 79 мільйонів гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз