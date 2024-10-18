У границ Одесчины заметили самолеты НАТО

Истребители F-16 в небе. Фото: иллюстративное/Минобороны Дании.

Поздним вечером Румыния поднимала в небо четыре истребителя F-16 и F-18. В воздушном пространстве страны зафиксировали неизвестный летательный аппарат. Вероятно, речь идет о российском беспилотнике.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

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По информации издания, радар зафиксировал пересечение сухопутной границы страны объектом, летевшим с Черного моря. В небо подняли два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18. Впрочем, обнаружить беспилотник пилотам не удалось. Тем не менее, жителям уезда Констанца сообщили об опасности.

В пятницу утром румынские военные начали поиски возможного места падения дрона.

Отметим, по информации Воздушных Сил Украины, в ночь на 18 октября РФ атаковала Украину 135 ударными "шахедами" и дронами неустановленного типа. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Украинские защитники сбили 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

Сообщение о сбитых дронах. Фото: Воздушные Силы Украины

Напомним, российские беспилотники не в первый раз залетают в воздушное пространство Румынии.

Также мы сообщали, что Дания передаст Украину еще одну партию самолетов F-16.