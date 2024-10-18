У границ Одесчины заметили самолеты НАТО

Истребители НАТО кружили у границ Одесчины — что известно
Поздним вечером Румыния поднимала в небо четыре истребителя F-16 и F-18. В воздушном пространстве страны зафиксировали неизвестный летательный аппарат. Вероятно, речь идет о российском беспилотнике.
Об этом сообщает информагентство Reuters.
По информации издания, радар зафиксировал пересечение сухопутной границы страны объектом, летевшим с Черного моря. В небо подняли два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18. Впрочем, обнаружить беспилотник пилотам не удалось. Тем не менее, жителям уезда Констанца сообщили об опасности.
В пятницу утром румынские военные начали поиски возможного места падения дрона.
Отметим, по информации Воздушных Сил Украины, в ночь на 18 октября РФ атаковала Украину 135 ударными "шахедами" и дронами неустановленного типа. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Украинские защитники сбили 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.
Напомним, российские беспилотники не в первый раз залетают в воздушное пространство Румынии.
Также мы сообщали, что Дания передаст Украину еще одну партию самолетов F-16.
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