Біля кордонів Одещини помітили літаки НАТО

Винищувачі F-16 у небі. Фото: ілюстративне/Міноборони Данії

Пізно ввечері Румунія підіймала у небо чотири винищувачі F-16 та F-18. У повітряному просторі країни зафіксували невідомий літальний апарат. Ймовірно, йдеться про російський безпілотник.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

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За інформацією видання, радар зафіксував перетин сухопутного кордону країни об'єктом, що летів з Чорного моря. У небо підняли два румунських винищувачі F-16 і два іспанських F-18. Втім, виявити безпілотник пілотам не вдалося. Тим не менш, мешканців повіту Констанца повідомили про небезпеку.

У п'ятницю вранці румунські військові почали пошуки можливого місця падіння дрона.

Зазначимо, за інформацією Повітряних Сил України, у ніч на 18 жовтня РФ атакувала Україну 135 ударними "шахедами" та дронами невстановленого типу. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Українські захисники збили 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

Повідомлення про збиті дрони. Фото: Повітряні Сили України

Нагадаємо, російські безпілотники не вперше залітають до повітряного простору Румунії.

Також ми повідомляли, що Данія передасть України ще одну партію літаків F-16.