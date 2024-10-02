Біля кордонів Одещини підіймали у небо літаки НАТО

Чоловік розглядає уламки дрона у Румунії. Фото: digi24

Під час нічного обстрілу Одещини у повітря піднімалися румунські та іспанські військові літаки. Втім, ворожі дрони не потрапляли у повітряний простір сусідньої країни.

Про це повідомляє румунське видання digi24.

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Що відомо

Вночі мешканці прикордонного румунського повіту Тулча тричі повідомляли на номер екстреної допомоги про рух дронів. Для спостереження за безпілотникам з повітряної бази вилетіли два літаки F-18 Повітряних Сил Іспанії. Згодом з авіабази Борча підняли ще два румунських винищувачі F-16.

"Радіолокаційна система спостереження Румунії не зафіксувала проникнення до національного повітряного простору дронів, що брали участь в атаці на українські об'єкти", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Ізмаїлу

Нагадаємо вночі росіяни обстріляли безпілотниками Ізмаїльський район. Були поранені двоє водіїв вантажівок, один з яких — громадянин Туреччини. Постраждалі перебувають у лікарні у середньо тяжкому стані.

Також через російський обстріл тимчасово припинив роботу пункт пропуску "Орлівка".