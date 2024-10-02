Біля кордонів Одещини підіймали у небо літаки НАТО

F-18 були помічені біля кордонів Одещини сьогодні вночі — причина
Під час нічного обстрілу Одещини у повітря піднімалися румунські та іспанські військові літаки. Втім, ворожі дрони не потрапляли у повітряний простір сусідньої країни.
Про це повідомляє румунське видання digi24.
Що відомо
Вночі мешканці прикордонного румунського повіту Тулча тричі повідомляли на номер екстреної допомоги про рух дронів. Для спостереження за безпілотникам з повітряної бази вилетіли два літаки F-18 Повітряних Сил Іспанії. Згодом з авіабази Борча підняли ще два румунських винищувачі F-16.
"Радіолокаційна система спостереження Румунії не зафіксувала проникнення до національного повітряного простору дронів, що брали участь в атаці на українські об'єкти", — йдеться у повідомленні.
Обстріл Ізмаїлу
Нагадаємо вночі росіяни обстріляли безпілотниками Ізмаїльський район. Були поранені двоє водіїв вантажівок, один з яких — громадянин Туреччини. Постраждалі перебувають у лікарні у середньо тяжкому стані.
Також через російський обстріл тимчасово припинив роботу пункт пропуску "Орлівка".
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