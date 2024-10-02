У границ Одесчины поднимали в небо самолеты НАТО

F-18 были замечены у границ Одесчины сегодня ночью — причина
Во время ночного обстрела Одесщины в воздух поднимались румынские и испанские военные самолеты. Впрочем, вражеские дроны не попадали в воздушное пространство соседней страны.
Об этом сообщает румынское издание digi24.
Что известно
Ночью жители пограничного румынского уезда Тулча трижды сообщали на номер экстренной помощи о движении дронов. Для наблюдения за беспилотниками с воздушной базы вылетели два самолета F-18 Воздушных сил Испании. Впоследствии с авиабазы Борча подняли еще два румынских истребителя F-16.
"Радиолокационная система наблюдения Румынии не зафиксировала проникновение в национальное воздушное пространство дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты", — говорится в сообщении.
Обстрел Измаила
Напомним, ночью россияне обстреляли беспилотниками Измаильский район. Были ранены двое водителей грузовиков, один из которых — гражданин Турции. Пострадавшие находятся в больнице в среднем тяжелом состоянии.
Также из-за российских обстрелов временно прекратил работу пункт пропуска "Орловка".
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