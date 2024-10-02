У границ Одесчины поднимали в небо самолеты НАТО

Человек рассматривает обломки дрона в Румынии. Фото: digi24

Во время ночного обстрела Одесщины в воздух поднимались румынские и испанские военные самолеты. Впрочем, вражеские дроны не попадали в воздушное пространство соседней страны.

Об этом сообщает румынское издание digi24.

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Что известно

Ночью жители пограничного румынского уезда Тулча трижды сообщали на номер экстренной помощи о движении дронов. Для наблюдения за беспилотниками с воздушной базы вылетели два самолета F-18 Воздушных сил Испании. Впоследствии с авиабазы Борча подняли еще два румынских истребителя F-16.

"Радиолокационная система наблюдения Румынии не зафиксировала проникновение в национальное воздушное пространство дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты", — говорится в сообщении.

Обстрел Измаила

Напомним, ночью россияне обстреляли беспилотниками Измаильский район. Были ранены двое водителей грузовиков, один из которых — гражданин Турции. Пострадавшие находятся в больнице в среднем тяжелом состоянии.

Также из-за российских обстрелов временно прекратил работу пункт пропуска "Орловка".