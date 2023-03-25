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Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море" — Зеленский

25 марта 2023 12:09
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зеленский обратился к военным морякам
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Зеленский обратился в ВМС Украины и морскую охрану Государственной пограничной службы. Президент отметил, что Украине нужна победа над врагом на море, равно как на земле и в небе. Выпускникам Одесской морской академии предстоит принять участие в битве за море.

Видео обращение к выпускникам опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Русские корабли уже заучили единственную для них перспективу в украинских водах. Черноморский флагман рф уже продемонстрировал, что ожидает любой сосуд, который будет угрожать Украине и это лишь вопрос времени, когда он повторит курс москвы. Это лишь некоторые элементы великой битвы за море, которая продолжается и в которой Вам, уважаемые выпускники Одесской морской академии предстоит принять участие и Победить", — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил преподавателей и работников Одесской морской академии за этот выпуск офицеров и за верную службу Украины.

Напомним, ВМС Украины продолжает уменьшать черноморский флот рф. С начала войны ВСУ уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов.

Тем временем Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось весной 2023 года из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей. Также Зеленский отметил, что российская армия каждый день использует втрое больше боеприпасов, чем украинские вооруженные силы. В связи с этим Украина находится в сложной ситуации и требует дополнительной поддержки для проведения успешного контрнаступления против агрессора.

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