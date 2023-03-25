Випускники Одеської морської академії візьмуть участь в "битві за море" — Зеленський

Зеленський звернувся до військових моряків

Зеленський звернувся до ВМС України та морської охорони Державної прикордонної служби. Президент зазначив, що Україні потрібна перемога над ворогом на морі, так само як на землі й у небі. Випускникам Одеської морської академії належить взяти учать у битві за море.

Відеозвернення до випускників опублікував Президент України Володимир Зеленський.

"Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Чорноморський флагман рф вже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні і це лише питання часу, коли вона повторить курс москви. Це лише деякі елементи великої битви за море, яка триває досі та в якій Вам, шановні випускники Одеської морської академії належить взяти участь і Перемогти", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України подякував викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск офіцерів і за вірну службу Україні.

Нагадаємо, ВМС України продовжує зменшувати чорноморський флот рф. Від початку війни ЗСУ знищили 18 кораблів та катерів окупантів.

Тим часом Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, що планувався на весну 2023 року через брак зброї, боєприпасів та винищувачів. Також Зеленський зазначив, що російська армія щодня використовує утричі більше боєприпасів, ніж українські збройні сили. У зв'язку з цим Україна перебуває у складній ситуації і потребує додаткової підтримки для проведення успішного контрнаступу проти агресора.