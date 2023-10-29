Пытки и издевательства в русском плену – откровенное признание капеллана после длительного пребывания в стране-агрессорке.

Возвращение украинских военных в Украину. Фото: УНИАН

Выдержать 70 дней плена, из которых большинство — пытки, не так просто. Еще сложнее спустя какое-то время об этом вспоминать. На что способны наши "небратья" и как россияне издеваются над украинскими защитниками.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский капеллан Василий Вирозуб, попавший в плен в первые недели агрессии РФ.

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Спасательная миссия

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля все внимание было приковано к острову Змеиный — именно там было указано направление для российского корабля. Но оставалась неизвестной судьба наших служащих там ребят. Через несколько дней удалось договориться, что на остров будет отправлено со спасательной миссией судно "Сапфир", которое должно было забрать тела погибших парней и пленных гражданских. На борту корабля также находился и капеллан Василий Вирозуб. Однако миссия так и не была выполнена, судно захватили, а всех членов экипажа взяли в плен.

Василий Вирозуб рядом с судном "Сапфир". Фото: Василий Вирозуб.

"Когда нас перевезли из Крыма в Шебекино, в Белгородскую область, там начали над нами издеваться, начали пытать и избивать прикладами. Начали рвать ногти и бить электрошокерами во время допросов. Было страшно. Чрезвычайно страшно. Ты не знаешь, что сейчас будет, будут ли тебя снова бить, бросят ли тебя в карцер, применят ли электрошокер", — признается капеллан Василий Вирозуб.

Рядом с капелланом были побратимы. Он признается, что не мог показывать свой страх, ведь находившиеся с ним юноши держались стойко. Чтобы поддерживать боевой дух украинских военных, капеллан инициировал ежедневную коллективную молитву. Даже несмотря на запрет говорить и молиться на украинском языке, они продолжали.

Капеллан на судне до попадания в плен. Фото: Василий Вирозуб

Пытки и допросы

В плену военным приходилось ежедневно выдерживать пытки и допросы. Капеллан признается, что за все время плена было преимущественно два вопроса: к какому отделу СБУ принадлежите и на какую разведку работаете.

"Когда мы отвечали, что мы свободный народ, у нас нет вашего ФСБ и этого вашего бывшего КГБ. Мы свободны. И один из тех подполковников их разведки или контрразведки говорит: "И что ты рассказываешь, какие вы свободные. Вы никогда не были свободными. И тогда смысл в твоей должности капеллана, если ты не работаешь в СБУ", — делится воспоминаниями Василий Вирозуб.

Со слезами на глазах капеллан вспоминает о плене. Фото: Новини.LIVE

Допросы вместе с пыткой и избиением могли продолжаться часами. Правда, для украинских военных страшнее всего было оказаться в карцере, выйдешь ты оттуда или нет было под вопросом.

"Нас бросали в карцер. Это называлось резинка: 2,5 на 2,5 комната, вся резиной обита. Тебя полностью раздевали и бросали в камеру. Камера не проветривается, нет ни туалета, ни воды. И там до меня уже сидели, и люди ходили в туалет. Вот те аммиачные испарения мочи выедали легкие, и уже через сутки ты кашлял гноем. Во время этого еще допросы были и били током. Ты более трех суток не ел, не пил и не спал. Уже бред мерещился. Я думал, что я оттуда не выйду», — рассказывает капеллан.

Я думал, что уже оттуда не выйду, — Василий Вирозуб. Фото: Новини.LIVE

Капеллан Василий Вирозуб попал под обмен не с первого раза. По словам мужчины, его заставляли подписывать документ об отказе. Это было сделано намеренно. Ведь кровоподтеки и синяки, которыми было покрыто все тело военного капеллана, не успевали зажить перед обменом.