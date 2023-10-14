Подозрение на миллионы: в Одессе отправили в СИЗО военного, подозреваемого во взяточничестве

Судья объявляет приговор. Фото иллюстративное: Google

Киевский районный суд Одессы назначил военнослужащему, подозреваемому в вымогательстве взятки в размере миллион гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Детали дела

Событие произошло в воинской части, где подполковник намеревался извлечь неправомерную выгоду от председателя одного из поселковых советов Кировоградской области. По данным следствия, военнослужащий обратился к председателю с просьбой предоставить взятку в размере 1 миллиона гривен. Такая сумма была связана с условием не изменять место регистрации некоторых бригад территориальной обороны, что позволило сохранить определенные доходы в местном бюджете.

Приговор суда

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья частично удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и назначила размер залога почти в 10 миллионов гривен.

Напомним, Приморский суд Одессы признал виновной одесского врача, которая за 5 тысяч долларов хотела "помочь" уклонисту. За совершенное женщина отделается штрафом в размере 8 500 гривен. Те 5 000 долларов, которые она получила, конфискованы в пользу государства.