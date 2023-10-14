Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Приговор на миллионы: в Одессе отправили в СИЗО военного, подозреваемого во взяточничестве arrow

Приговор на миллионы: в Одессе отправили в СИЗО военного, подозреваемого во взяточничестве

14 октября 2023 18:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Подозрение на миллионы: в Одессе отправили в СИЗО военного, подозреваемого во взяточничестве
Судья объявляет приговор. Фото иллюстративное: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Киевский районный суд Одессы назначил военнослужащему, подозреваемому в вымогательстве взятки в размере миллион гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Читайте также:

Детали дела

Событие произошло в воинской части, где подполковник намеревался извлечь неправомерную выгоду от председателя одного из поселковых советов Кировоградской области. По данным следствия, военнослужащий обратился к председателю с просьбой предоставить взятку в размере 1 миллиона гривен. Такая сумма была связана с условием не изменять место регистрации некоторых бригад территориальной обороны, что позволило сохранить определенные доходы в местном бюджете.

Приговор суда

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья частично удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и назначила размер залога почти в 10 миллионов гривен.

Напомним, Приморский суд Одессы признал виновной одесского врача, которая за 5 тысяч долларов хотела "помочь" уклонисту. За совершенное женщина отделается штрафом в размере 8 500 гривен. Те 5 000 долларов, которые она получила, конфискованы в пользу государства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз