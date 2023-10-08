Визнана винною: Приморський суд виніс вирок лікарці

Викриття хабаря медпрацівниці. Фото: ГУНП в Одеській області

Приморський суд Одеси визнав винною одеську лікарку, яка за 5 тисяч доларів хотіла "допомогти" ухилянту. За вчинене жінка відбудеться штрафом.

Про це журналісти Новини.LIVE дізнались з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Лікарка - офтальмолога поліклініки ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України" заплатить штраф у розмірі 8 500 гривень. Ті 5 000 доларів, які вона отримала, конфісковані на користь держави.

Деталі справи

У документі сказано, що 18 липня поточного року, лікарка-офтальмолог підписала акт обстеження стану здоров’я, згідно з яким пацієнт мав захворювання — глаукому обох очей. Також там зазначається, що жінка пішла на угоду зі слідством і визнала себе винуватою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеські правоохоронці здійснили успішну операцію та викрили медичну працівницю, яка зловживала своїм становищем та вимагала хабар за створення неправомірних діагнозів. Лікарка офтальмологічної клініки була затримана, коли вже отримала хабар.

