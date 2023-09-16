На Одещині засудили чоловіка за підробку документів

Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області винесли вирок чоловікові, якого викрили у підробці документів. Житель Подільського району намагався зробити фейкові копії накладної для перевезення лісопродукції.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі шахрайської схеми

За інформацією правоохоронців, у серпні на автошляху Криве Озеро – Балта поліцейські зупинили автомобіль "Ford Tranzit" під керуванням 36-річного жителя Балти, який був завантажений сімома складометрами рубаних дров. При перевірці документів накладна на вантаж, яку водій пред’явив правоохоронцям, викликала сумніви у їхній правдивості.

Після усіх необхідних перевірок у поліції встановили, що документи підроблені, а автівку з вантажем помістили на арештмайданчик.

Який вирок виніс суд

Згідно з вироком суду, чоловік повинен сплатити в дохід держави 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Зазначимо, оскільки підсудний підтвердив законність походження вилученої деревини, суд скасував арешт та повернув чоловікові дрова та автомобіль.

Нагадаємо, в Одеському регіоні 24-річний молодик підозрюється у зловживанні довірою одного з місцевих мешканців. Він пообіцяв одеситу вигідну угоду з оптовою закупівлею картоплі, втім гроші за товар витратив на власні потреби.

Також ми писали, що в Одесі викрили схему шахрайства, яка призвела до обману десятьох громадян та збитку понад чотири тисячі гривень. Чоловік, використовуючи вигадані дані, розмістив оголошення про пасажирські перевезення в інтернеті.