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На Одещині засудили чоловіка за підробку документів: яке покарання загрожує

16 вересня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині засудили чоловіка за підробку документів
Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області винесли вирок чоловікові, якого викрили у підробці документів. Житель Подільського району намагався зробити фейкові копії накладної для перевезення лісопродукції.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми 

За інформацією правоохоронців, у серпні на автошляху Криве Озеро – Балта поліцейські зупинили автомобіль "Ford Tranzit" під керуванням 36-річного жителя Балти, який був завантажений сімома складометрами рубаних дров. При перевірці документів накладна на вантаж, яку водій пред’явив правоохоронцям, викликала сумніви у їхній правдивості. 

Після усіх необхідних перевірок у поліції встановили, що документи підроблені, а автівку з вантажем  помістили на арештмайданчик. 

Який вирок виніс суд

Згідно з вироком суду, чоловік повинен сплатити в дохід держави 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Зазначимо, оскільки підсудний підтвердив законність походження вилученої деревини, суд скасував арешт та повернув чоловікові дрова та автомобіль.

Нагадаємо, в Одеському регіоні 24-річний молодик підозрюється у зловживанні довірою одного з місцевих мешканців. Він пообіцяв одеситу вигідну угоду з оптовою закупівлею картоплі, втім гроші за товар витратив на власні потреби. 

Також ми писали, що в Одесі викрили схему шахрайства, яка призвела до обману десятьох громадян та збитку понад чотири тисячі гривень. Чоловік, використовуючи вигадані дані, розмістив оголошення про пасажирські перевезення в інтернеті.

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