Шахраї на Одещині намагаються ошукати платників податків: подробиці схеми

Ілюстративне зображення шахрая. Фото: google

В Одеській області активізувались шахраї, які намагаються обдурити платників податків. Зловмисники, використовуючи номер +380960247809, відправляють повідомлення та видають себе за виконавців Головного управління ДПС в Одеській області, щоб розв'язувати якісь питання.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Представники Головного управління ДПС в Одеській області настоюють, що всі їхні посадові особи діють відповідно до закону і не мають жодного відношення до цих сумнівних дзвінків.

Громадян закликають бути обережними і не вірити підозрілим пропозиціям. Важливо ретельно перевіряти інформацію та не перераховувати кошти нікому за сумнівними дзвінками.

"Якщо ви отримали подібний дзвінок, слід негайно повідомити Головне управління ДПС в Одеській області: (048) 707 28 54, (048) 707 28 01, (0482) 300-264, Національну поліцію за номером телефону 102, або ж зателефонувати на сервіс ДПС України "Пульс" за номером телефону 0 800 501 007 з наданням, за можливості, інформації щодо шахраїв (прізвище, ім’я, номери телефонів, номери карткових рахунків)", — йдеться в повідомленні.

Шахрайство на Одещині

Нагадаємо, в Одеському регіоні 24-річний молодик підозрюється у зловживанні довірою одного з місцевих мешканців. Він пообіцяв одеситу вигідну угоду з оптовою закупівлею картоплі, втім гроші за товар витратив на власні потреби.

Також ми писали, що в Одесі викрили схему шахрайства, яка призвела до обману десятьох громадян та збитку понад чотири тисячі гривень. Чоловік, використовуючи вигадані дані, розмістив оголошення про пасажирські перевезення в інтернеті.