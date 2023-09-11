Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Шахраї на Одещині намагаються ошукати платників податків: подробиці схеми arrow

Шахраї на Одещині намагаються ошукати платників податків: подробиці схеми

11 вересня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шахраї на Одещині намагаються ошукати платників податків: подробиці схеми
Ілюстративне зображення шахрая. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області активізувались шахраї, які намагаються обдурити платників податків. Зловмисники, використовуючи номер +380960247809, відправляють повідомлення та видають себе за виконавців Головного управління ДПС в Одеській області, щоб розв'язувати якісь питання.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Шахраї обдурюють платників податків

Представники Головного управління ДПС в Одеській області настоюють, що всі їхні посадові особи діють відповідно до закону і не мають жодного відношення до цих сумнівних дзвінків.

Громадян закликають бути обережними і не вірити підозрілим пропозиціям. Важливо ретельно перевіряти інформацію та не перераховувати кошти нікому за сумнівними дзвінками.

"Якщо ви отримали подібний дзвінок, слід негайно повідомити Головне управління ДПС в Одеській області: (048) 707 28 54, (048) 707 28 01, (0482) 300-264, Національну поліцію за номером телефону 102, або ж зателефонувати на сервіс ДПС України "Пульс" за номером телефону 0 800 501 007 з наданням, за можливості, інформації щодо шахраїв (прізвище, ім’я, номери телефонів, номери карткових рахунків)", — йдеться в повідомленні. 

Шахрайство на Одещині

Нагадаємо, в Одеському регіоні 24-річний молодик підозрюється у зловживанні довірою одного з місцевих мешканців. Він пообіцяв одеситу вигідну угоду з оптовою закупівлею картоплі, втім гроші за товар витратив на власні потреби. 

Також ми писали, що в Одесі викрили схему шахрайства, яка призвела до обману десятьох громадян та збитку понад чотири тисячі гривень. Чоловік, використовуючи вигадані дані, розмістив оголошення про пасажирські перевезення в інтернеті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз