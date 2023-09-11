Мошенники в Одесской области пытаются обмануть налогоплательщиков: подробности схемы

Иллюстративное изображение мошенника. Фото: google

В Одесской области активизировались мошенники, пытающиеся обмануть налогоплательщиков. Злоумышленники, используя номер +380960247809, отправляют сообщения и выдают себя за исполнителей Главного управления ГНС в Одесской области, чтобы решать какие-либо вопросы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Представители Главного управления ГНС в Одесской области настаивают, что все их должностные лица действуют в соответствии с законом и не имеют никакого отношения к этим сомнительным звонкам.

Граждан призывают быть осторожными и не верить подозрительным предложениям. Важно тщательно проверять информацию и не перечислять средства никому по сомнительным звонкам.

"Если вы получили подобный звонок, следует немедленно сообщить Главное управление ГНС в Одесской области: (048) 707 28 54, (048) 707 28 01, (0482) 300-264, Национальную полицию по номеру телефона 102, или же ГНС Украины "Пульс" по номеру телефона 0 800 501 007 с предоставлением, по возможности, информации о мошенниках (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов)", — говорится в сообщении.

Мошенничество в Одесской области

Напомним, в Одесском регионе 24-летний парень подозревается в злоупотреблении доверием одного из местных жителей. Он пообещал одесситу выгодное соглашение с оптовой закупкой картофеля, впрочем, деньги за товар потратил на собственные нужды.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили схему мошенничества, которая привела к обману десяти граждан и ущерба более четырех тысяч гривен. Мужчина, используя вымышленные данные, разместил объявление о пассажирских перевозках в интернете.