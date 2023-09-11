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Прикидався перевізником: в Одесі розкрили схему шахрайства

11 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прикидався перевізником: в Одесі розкрили схему шахрайства
Ілюстративне зображення перевізників. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі викрили схему шахрайства, яка призвела до обману десятьох громадян та збитку понад чотири тисячі гривень. Чоловік, використовуючи вигадані дані, розмістив оголошення про пасажирські перевезення в інтернеті.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Зловмисник, представляючи себе в інтернеті пасажирським перевізником, заохочував своїх клієнтів до повної передоплати за міжміські поїздки до різних міст України, включаючи Харків, Херсон, Дніпро та Запоріжжя. Після отримання грошей він припиняв відповідати на повідомлення та дзвінки потерпілих.

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Яке покарання чекає на шахрая

Правоохоронці розслідували цей випадок та знайшли правопорушника, якому загрожує відповідальність за шахрайство та заволодіння чужим майном. 41-річний мешканець Одеси може отримати штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Підполковник поліції закликає громадян не платити гроші за послуги наперед і розраховуватися лише після їх отримання. 

Шахрайство на Одещині

Нагадаємо, в Одеському регіоні 24-річний молодик підозрюється у зловживанні довірою одного з місцевих мешканців. Він пообіцяв одеситу вигідну угоду з оптовою закупівлею картоплі, втім гроші за товар витратив на власні потреби. 

Крім того, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру пенсіонерки. 31-річний житель Кілійської ОТГ, який має за плечима чимало судимостей за майнові злочини, коли пенсіонерки не було вдома, видавив вікно та проник до оселі, де вкрав золоті прикраси.

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