Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Притворялся перевозчиком: в Одессе раскрыли схему мошенничества arrow

Притворялся перевозчиком: в Одессе раскрыли схему мошенничества

11 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Притворялся перевозчиком: в Одессе раскрыли схему мошенничества
Иллюстративный образ перевозчиков. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе разоблачили схему мошенничества, которая привела к обману десяти граждан и ущербу более четырех тысяч гривен. Мужчина, используя вымышленные данные, разместил объявление о пассажирских перевозках в интернете.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Схема мошенничества в Одессе

Злоумышленник, представляя себя в интернете пассажирским перевозчиком, поощрял своих клиентов к полной предоплате за междугородные поездки в разные города Украины, включая Харьков, Херсон, Днепр и Запорожье. После получения денег он переставал отвечать на сообщения и звонки потерпевших.

  •  
  •  
  •  
  •  
1/4 _ 4

Какое наказание ждет мошенника

Правоохранители расследовали этот случай и обнаружили правонарушителя, которому грозит ответственность за мошенничество и завладение чужим имуществом. 41-летний житель Одессы может получить штраф от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок от одного до двух лет, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Подполковник полиции призывает граждан не платить деньги за услуги вперед и рассчитываться только после их получения.

Мошенничество в Одесской области

Напомним, в Одесском регионе 24-летний парень подозревается в злоупотреблении доверием одного из местных жителей. Он пообещал одесситу выгодное соглашение с оптовой закупкой картофеля, впрочем деньги за товар потратил на собственные нужды.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз