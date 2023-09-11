Притворялся перевозчиком: в Одессе раскрыли схему мошенничества

Иллюстративный образ перевозчиков. Фото: google

В Одессе разоблачили схему мошенничества, которая привела к обману десяти граждан и ущербу более четырех тысяч гривен. Мужчина, используя вымышленные данные, разместил объявление о пассажирских перевозках в интернете.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Схема мошенничества в Одессе

Злоумышленник, представляя себя в интернете пассажирским перевозчиком, поощрял своих клиентов к полной предоплате за междугородные поездки в разные города Украины, включая Харьков, Херсон, Днепр и Запорожье. После получения денег он переставал отвечать на сообщения и звонки потерпевших.







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Какое наказание ждет мошенника

Правоохранители расследовали этот случай и обнаружили правонарушителя, которому грозит ответственность за мошенничество и завладение чужим имуществом. 41-летний житель Одессы может получить штраф от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок от одного до двух лет, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Подполковник полиции призывает граждан не платить деньги за услуги вперед и рассчитываться только после их получения.

Мошенничество в Одесской области

Напомним, в Одесском регионе 24-летний парень подозревается в злоупотреблении доверием одного из местных жителей. Он пообещал одесситу выгодное соглашение с оптовой закупкой картофеля, впрочем деньги за товар потратил на собственные нужды.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.