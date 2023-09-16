В Одесской области осудили мужчину за подделку документов

Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области вынесли приговор мужчине, разоблаченному в подделке документов. Житель Подольского района пытался сделать фейковые копии накладной для перевозки лесопродукции.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

По информации правоохранителей, в августе на автодороге Кривое Озеро — Балта полицейские остановили автомобиль Ford Tranzit под управлением 36-летнего жителя Балты, загруженного семью складометрами рубленых дров. При проверке документов накладная на груз, предъявленный водителем правоохранителям, вызывала сомнения в их правдивости.

После всех необходимых проверок в полиции установили, что документы поддельные, а автомобиль с грузом поместили на арестплощадку.

Какой приговор вынес суд

Согласно приговору суда, мужчина должен уплатить в доход государства 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8500 гривен.

Отметим, что подсудимый подтвердил законность происхождения изъятой древесины, суд отменил арест и вернул мужчине дрова и автомобиль.

Напомним, в Одесском регионе 24-летний парень подозревается в злоупотреблении доверием одного из местных жителей. Он пообещал одесситу выгодное соглашение с оптовой закупкой картофеля, впрочем, деньги за товар потратил на собственные нужды.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили схему мошенничества, которая привела к обману десяти граждан и ущерба более четырех тысяч гривен. Мужчина, используя вымышленные данные, разместил объявление о пассажирских перевозках в интернете.