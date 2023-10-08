Признанный виновным: Приморский суд вынес приговор врачу

Разоблачение взятки медработницы. Фото: ГУНП в Одесской области

Приморский суд города Одессы признал виновной одесского врача, которая за 5 тысяч долларов хотела "помочь" уклонисту. За содеянное женщина отделается штрафом.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из Единого государственного реестра судебных решений.

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Врач-офтальмолог поликлиники ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины" заплатит штраф в размере 8 500 гривен. Те 5 000 долларов, которые она получила, конфискованы в пользу государства.

Детали дела

В документе сказано, что 18 июля текущего года врач-офтальмолог подписала акт обследования состояния здоровья, согласно которому пациент имел заболевание — глаукому обоих глаз. Также там говорится, что женщина пошла на соглашение со следствием и признала себя виновной.

Напомним, ранее мы писали, что Одесские правоохранители провели успешную операцию и разоблачили медицинскую работницу, которая злоупотребляла своим положением и требовала взятку за создание неправомерных диагнозов. Врач офтальмологической клиники была задержана, когда уже получила взятку.