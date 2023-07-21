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Хабар у медичних закладах: в Одесі розкрили схему офтальмологічної клініки

21 липня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хабар у медичних закладах: в Одесі розкрили схему офтальмологічної клініки
Затримання медпрацівниці на хабарі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські правоохоронці здійснили успішну операцію та викрили медичну працівницю, яка зловживала своїм становищем та вимагала хабар за створення неправомірних діагнозів. Лікарка офтальмологічної клініки була затримана, коли вже отримала хабар у розмірі п'яти тисяч доларів США.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Призовник, який проходив військово-лікарську комісію, був здивований, коли лікарка повідомила йому, що за винагороду у п'ять тисяч доларів США вона складе акт обстеження з хворобою, яка надавала право на відстрочку від служби в Збройних силах України.

Фото: ГУНП в Одеській області
Отриманий хабар від призовника. Фото: ГУНП в Одеській області

Здійснюючи спільну операцію, слідчі слідчого управління ГУНП та співробітники Управління СБУ в Одеській області задокументували всі дії медпрацівниці. В ході обшуку затримали жінку на робочому місці та вилучили отримані нею гроші та документацію.

Яке покарання чекає на медпрацівницю

Згідно з ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України, за такі дії фігурантці загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі до двох років. Підозрювану помістили в ізолятор тимчасового тримання, а слідство продовжує розглядати питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині викрили групу осіб, які спеціалізувалися на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Для цього ухилянтам підробляли документи.

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