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Взятка в медицинских учреждениях: в Одессе раскрыли схему офтальмологической клиники

21 июля 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Взятка в медицинских учреждениях: в Одессе раскрыли схему офтальмологической клиники
Задержание медработницы на взятке. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские правоохранители провели успешную операцию и разоблачили медицинскую работницу, которая злоупотребляла своим положением и требовала взятку за создание неправомерных диагнозов. Врач офтальмологической клиники была задержана, когда уже получила взятку в размере пяти тысяч долларов США.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Отсрочка от службы за 5 тысяч долларов

Проходивший военно-врачебную комиссию призывник был удивлен, когда врач сообщила ему, что за вознаграждение в пять тысяч долларов США она составит акт обследования с болезнью, которая предоставляла право на отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины.

Фото: ГУНП в Одесской области
Получена взятка от призывника. Фото: ГУНП в Одесской области

Совершая совместную операцию, следователи следственного управления ГУНП и сотрудники Управления СБУ в Одесской области задокументировали все действия медработницы. В ходе обыска задержали женщину на рабочем месте и изъяли полученные деньги и документацию.

Какое наказание ждет медработника

Согласно ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины за такие действия фигурантке грозит наказание от штрафа до лишения свободы до двух лет. Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания, а следствие продолжает рассматривать вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области разоблачили группу лиц, специализировавшихся на незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Для этого уклонисты подделывали документы.

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