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Вирок на мільйони: в Одесі відправили до СІЗО військового, підозрюваного у хабарництві

14 жовтня 2023 18:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Підозра на мільйони: в Одесі відправили до СІЗО військового, підозрюваного у хабарництві
Суддя оголошує вирок. Фото ілюстративне: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Київський районний суд Одеси призначив військовослужбовцю, якого підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі мільйон гривень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

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Деталі справи

Подія трапилася у військовій частині, де підполковник мав намір отримати неправомірну вигоду від голови однієї із селищних рад на Кіровоградщині. За даними слідства, військовослужбовець звернувся до голови з проханням надати хабар у вигляді 1 мільйона гривень. Така сума була пов'язана з умовою не змінювати місце реєстрації деяких бригад територіальної оборони, що дозволило б зберегти певні доходи у місцевому бюджеті. 

Вирок суду

Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя частково задовольнив його. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і назначив розмір застави майже у 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Приморський суд Одеси визнав винною одеську лікарку, яка за 5 тисяч доларів хотіла "допомогти" ухилянту. За вчинене жінка відбудеться штрафом у розмірі 8 500 гривень. Ті 5 000 доларів, які вона отримала, конфісковані на користь держави.

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