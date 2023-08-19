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Высадка десанта в Одессу невозможна при любых условиях, — Братчук

19 августа 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне не смогут взорвать десант на побережье Одессы
Десантники на берегу моря. Фото: УНИАН
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Пока высадки вражеского десанта, о которой постоянно угрожают российские пропагандисты, для Одессы нет. Черноморский флот РФ не отважится подойти близко к нашим берегам.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, появляющиеся время от времени сообщения о готовности десанта — только российские вбросы для создания паники среди населения.

"На весну нынешнего года цифры свидетельствовали о том, что 15% потенциала ЧФ РФ уничтожено украинскими ВМС. Это было весной 15%. А "Оленегорский горняк" — это тоже плюс. Нет сегодня у врага такой возможности. Да, Черноморский флот России — это флот-убийца. Их ракеты — это их потенциал. Это то, что они могут делать", — сказал спикер УГА.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Работиного на западе Запорожской области.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отреагировали на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет прервать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.

Также мы писали, что начались 542-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать захватчиков и вражескую военную технику.

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