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Висадка десанту на Одесу неможлива за будь-яких умов, — Братчук

19 серпня 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни не зможуть висадити десант на узбережжя Одеси
Десантники на морському узбережжі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі висадки ворожого десанту, про яку постійно погрожують російські пропагандисти, для Одеси немає. Чорноморський флот РФ не наважиться підійти близько до наших берегів.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, повідомлення про готовність десанту, які з'являються час від часу, — лише російські вкиди для створення паніки серед населення. 

"На весну нинішнього року цифри свідчили про те, що 15% потенціалу ЧФ РФ знищено українськими ВМС. Це було на весну 15%. А "Оленегорський гірняк" — це ж теж плюс. Немає сьогодні у ворога такої можливості. Так, Чорноморський флот Росії — це флот-вбивця. Їхні ракети — це їхній потенціал. Це те, що вони можуть робити", — сказав речник УДА.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Їм вдалося просунутися в районі Роботиного на заході Запорізької області.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.

Також ми писали, що розпочалася 542-га доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро знищувати загарбників та ворожу військову техніку.

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