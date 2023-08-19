Протимінні сітки на пляжах Одеси не працюють

Відпочивальники на одеському пляжі. Фото: Новини.LIVE

Минулими вихідними в Одесі відкрили пляжі для відвідування. Проте стало відомо про те, що протимінні сітки почали плутатися, чим наражають людей на небезпеку у разі шторму.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Речник УДА зазначив, що заходи безпеки щодо перебування на пляжах проведені, проте необхідні перевірки.

"З приводу сіток я сподіваюся, найголовніше, що це почули ті, хто за ці сітки відповідає. А от думки людей, які відвідують пляжі, щодо цього я не знаю. Головне — щоб була безпека і щоб люди йшли до укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги", — сказав Братчук.

Відкриття пляжів в Одесі

Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку. Правила поведінки та на яких саме пляжах дозволено купатись — читайте в матеріалі.

Зазначимо, перед відкриттям додаткових пляжів необхідно мати детальні дані про акваторію, здійснити обстеження та вжити заходи з усунення небезпечних предметів. Втім навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки.

Нагадаємо, одеський екоактивіст перевірив на надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі.