Противоположные сетки на пляжах Одессы не работают

Отдых на одесском пляже. Фото: Новини.LIVE

В минувшие выходные в Одессе открыли пляжи для посещения. Однако стало известно о том, что противоминные сетки начали путаться, чем подвергают людей опасности в случае шторма.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Спикер УГА отметил, что меры безопасности по пребыванию на пляжах проведены, однако необходимые проверки нужны.

"По поводу сеток я надеюсь, самое главное, что это услышали те, кто за эти сетки отвечает. А вот мнения людей, посещающих пляжи, по этому поводу я не знаю. Главное — чтобы была безопасность и чтобы люди шли к укрытию, когда раздается сигнал воздушной тревоги", — сказал Братчук.

Открытие пляжей в Одессе

Море очистилось после подрыва Каховской ГЭС, поэтому в Одессе открыли для посещения некоторые пляжи. В ОВА опубликован список открытых мест для отдыха. Правила поведения и на каких пляжах разрешено купаться — читайте в материале.

Отметим, перед открытием дополнительных пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, осуществить обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.

Напомним, одесский экоактивист проверил на надежность натянувших от мин в море защитной сетки.