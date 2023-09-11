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"Вышки Бойко": уникальные кадры тайной спецоперации в Черном море

11 сентября 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Вышки Бойко": уникальные кадры тайной спецоперации в Черном море
Разведчики-спецназначения на "Вышке Бойко". Фото: ГУР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украина вернула под свой контроль "Вышки Бойко", находящиеся у берегов Крыма в Черном море. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

В ГУР поделились уникальными кадрами по спецоперации.

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Операция охватывала зачистку объектов и демонтаж средств разведки, принадлежавших государству-агрессору. По пути украинских воинов стояли многочисленные вызовы — столкновение с вражеской авиацией. Одним из самых впечатляющих моментов была эвакуация "Конана", оказавшегося за бортом военнослужащего, проведшего в открытом море целых 14 часов.

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Стоит отметить, что Россия оккупировала "Вышки Бойко" еще в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала их в военных целях, в частности в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

Напомним, в районе острова Змеиный противовоздушной обороной был сбит вражеский дрон "Форпост". Этот БПЛА не только выполняет разведку, но и имеет возможность лазерной подсветки целей для точных ударов.

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