"Вишки Бойка": унікальні кадри таємної спецоперації на Чорному морі

Розвідники-спецпризначенці на "Вишці Бойко". Фото: ГУР

Україна повернула під свій контроль "Вишки Бойка", що знаходяться біля берегів Криму в Чорному морі. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

В ГУР поділились унікальними кадрами зі спецоперації.

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Повернення "Вишки Бойка"

Операція охоплювала зачистку об’єктів і демонтаж засобів розвідки, які належали державі-агресору. На шляху українських воїнів стояли численні виклики – зіткнення з ворожою авіацією. Одним із найвражаючих моментів була евакуація "Конана", військовослужбовця, який опинився за бортом і провів у відкритому морі цілих 14 годин.











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Варто зазначити, що Росія окупувала "Вишки Бойка" ще у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, у районі острова Зміїний протиповітряною обороною був збитий ворожий дрон "Форпост". Цей БпЛА не лише виконує розвідку, але й має можливість лазерного підсвічування цілей для точних ударів.