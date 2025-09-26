Задержки одесских поездов после атаки дронами

Поезда на путях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 25 сентября российские обстрелы по Украине повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за обесточивания четырех участков часть рейсов перевели на резервные тепловозы. Пострадавших нет, но пассажиры из Одессы и других городов сталкиваются с задержками, которые достигают более пяти часов.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Задержки поездов

В результате ночных атак на Украину повреждены энергетические объекты, обеспечивающие работу железной дороги. Из-за аварии движение части поездов организовали с резервными тепловозами. По состоянию на утро наибольшие задержки зафиксированы у таких рейсов:

№53/54 Одесса — Днепр (+5:09),

№253/254 Одесса — Кривой Рог (+5:09),

№7/8 Одесса — Харьков (+4:47),

№147/148 Киев — Одесса (+2:01),

№127/128 Львов — Запорожье (+1:18),

№31/32 Перемышль — Запорожье (+1:17),

№51/52 Запорожье — Одесса (+1:10),

№91/92 Одесса — Краматорск (+1:02).

Также два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщением Вапнярка — Одесса были объединены в один состав. Они курсируют с резервным тепловозом: №6251 задержался более чем на 3,5 часа, а №6253 — более чем на 2 часа.

Железнодорожники уверяют, что восстанавливают график движения и ликвидируют последствия атаки. Сейчас направили резервные тепловозы на все обесточенные участки.

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одесскую область дронами. Кроме того, под ударом КАБ оказалась Сумская область.