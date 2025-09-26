Видео
Главная Одесса Восемь одесских поездов задерживаются из-за обстрелов

Восемь одесских поездов задерживаются из-за обстрелов

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 09:39
Задержки одесских поездов после атаки дронами
Поезда на путях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 25 сентября российские обстрелы по Украине повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за обесточивания четырех участков часть рейсов перевели на резервные тепловозы. Пострадавших нет, но пассажиры из Одессы и других городов сталкиваются с задержками, которые достигают более пяти часов.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Читайте также:

Задержки поездов

В результате ночных атак на Украину повреждены энергетические объекты, обеспечивающие работу железной дороги. Из-за аварии движение части поездов организовали с резервными тепловозами. По состоянию на утро наибольшие задержки зафиксированы у таких рейсов:

  • №53/54 Одесса — Днепр (+5:09),
  • №253/254 Одесса — Кривой Рог (+5:09),
  • №7/8 Одесса — Харьков (+4:47),
  • №147/148 Киев — Одесса (+2:01),
  • №127/128 Львов — Запорожье (+1:18),
  • №31/32 Перемышль — Запорожье (+1:17),
  • №51/52 Запорожье — Одесса (+1:10),
  • №91/92 Одесса — Краматорск (+1:02).

Также два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщением Вапнярка — Одесса были объединены в один состав. Они курсируют с резервным тепловозом: №6251 задержался более чем на 3,5 часа, а №6253 — более чем на 2 часа.

Железнодорожники уверяют, что восстанавливают график движения и ликвидируют последствия атаки. Сейчас направили резервные тепловозы на все обесточенные участки.

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одесскую область дронами. Кроме того, под ударом КАБ оказалась Сумская область.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
